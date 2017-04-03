Тарифи на газ для споживачів можуть знизити - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг готує зниження тарифів на комунальні послуги на 50 гривень для окремих категорій споживачів. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявила народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
Вона зазначила, що для переважної більшості споживачів, внаслідок введення абонплати сукупний рахунок за газ або залишиться незмінним, або знизиться.
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“Комісія готує зниження тарифів на 50 гривень для споживачів, які використовують газ для приготування їжі”, — зазначила І.Луценко.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг переглянути рішення щодо встановлення абонентської плати за газопостачання.