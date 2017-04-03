Тарифы на газ для потребителей могут снизить - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг готовит снижение тарифов на коммунальные услуги на 50 гривен для отдельных категорий потребителей. Об этом во время заседания Согласительного совета заявила народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
Она отметила, что для подавляющего большинства потребителей, вследствие введения абонплаты совокупный счет за газ или останется неизменным, или снизится.
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"Комиссия готовит снижение тарифов на 50 гривен для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи", - отметила И.Луценко.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг пересмотреть решение об установлении абонентской платы за газоснабжение.