Таран заявив, що жителі Донбасу почали відчувати кінець війни

“Майже за два тижні перемир’я армія та жителі Донбасу почали відчувати кінець війни, а життя в регіоні почало відроджуватися. Усі хочуть миру на цій землі. Те, що відбувається зараз, дає надію, дає людям сподівання, що ми колись нарешті це вирішимо. Безперечно, зараз це вирішує не армія. Мають вирішувати це питання політичним шляхом”, — зазначив Таран.

За словами міністра оборони, саме поїздка вздовж лінії розмежування й дала змогу зрозуміти настрій українських бійців, які захищають державу. Як наголосив Таран, наразі армія вірить Верховному Головнокомандувачу України.

“Це дійсно чудово сприймається особовим складом. Вони раді бачити Президента — не там десь, який лише по телебаченню виступає, а того, який з ними, приїздить до них, вникає в те, що відбувається, проводить бесіди. Дуже чудова психологічна атмосфера кожного разу, коли Президент приїжджає на позицію”, — наголосив Таран.

Нагадаємо, Президент Зеленський протягом двох днів на Донбасі об’їхав 100 км уздовж контактної лінії та проводив час з військовослужбовцями.