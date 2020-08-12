Таран провів перемовини з міністром оборони Молдови: про що домовились
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран обговорив зі своїм колегою з Молдови Александру Пинзарем військову співпрацю між країнами, зокрема, спільні навчання за стандартами НАТО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Вчора, 11 серпня, відбулась телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Молдови паном Александру Пинзарем. Під час розмови глави оборонних відомств обговорили питання розвитку регіональної безпеки, важливості взаємодії з партнерами та міжнародними організаціями з метою забезпечення стабільності в регіоні південно-східної Європи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особливий наголос під час бесіди було зроблено на шляхах активізації двостороннього українсько-молдовського оборонного співробітництва.
"Сторони домовилися посилити військову співпрацю, зокрема, за такими напрямками, як спільна участь підрозділів двох країн у багатонаціональних навчаннях, обмін делегаціями між військовими навчальними закладами, а також обмін досвідом із впровадження стандартів НАТО", - додали у Міноборони.
Нагадаємо, Україна проведе стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля 2020" одночасно із навчаннями ЗС РФ "Кавказ-2020", щоб показати свою готовність до надання гідної відсічі спробам Росії загострити ситуацію.