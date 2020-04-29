Таран на Вінниччині оглянув розбудову військово-медичного закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран на Вінниччині оглянув стан розбудови Військово-медичного клінічного центру та його можливості для прийому військовослужбовців, хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“В рамках робочої поїздки на Вінниччину, сьогодні, 29 квітня, Міністр оборони України Андрій Таран відвідав Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону. Очільник оборонного відомства ознайомився із матеріальною базою медичного закладу та його роботою в умовах карантину, відвідав нещодавно відремонтований пральний комплекс, який відповідає найсучаснішим стандартам”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, міністр оглянув реконструкцію ванного відділення клініки санаторного лікування, де функціонуватиме підводний душ-масаж, душ Шарко, циркулярний душ і підводне витягування хребта та клініку травматології, яку невдовзі відкриють для відвідувачів.
“Міністр оборони України поспілкувався із медичними працівниками госпіталю та нагородив їх цінними подарунками та відомчими відзнаками... Окремо Міністр оборони України ознайомився з можливостями та станом готовності закладу до прийому, у разі необхідності, військовослужбовців, хворих на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок середи у Збройних силах України зафіксовано 52 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом.