Танкери, які горять у Чорному морі, потрапили у шторм

За даними Росморрічфлоту, погодні умови можуть сприяти обмерзанню.

"Шторм накрив зону Чорного моря, близьку до Керченської протоки, в районі якого знаходяться аварійні судна. Хвиля - до 3,5 метра, температура - плюс два градуси, це означає, періодичне обмерзання під час вітру. Судна перебувають в штормових умовах", - уточнили у відомстві.

Рятувальники фіксували "невеликий дрейф" танкера Candy, але зараз судно не переміщається.

На танкерах Maestro і Candy досі триває пожежа. Напередодні в Росморрічфлоті повідомили, що кількість вогнищ загоряння на газовозах збільшилася до шести.

Нагадаємо, 21 січня в берегів Криму сталися вибухи і пожежа на двох танкерах Maestro і Candy, які йшли під прапором Танзанії.

За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту “Канді” перебували 17 осіб, з них дев’ять — громадяни Туреччини, вісім — Індії. На борту “Маестро” перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.

Як повідомляв УНН, 25 січня у Росморрічфлоті заявили, що пошукова операція у районі Керченської протоки в Чорному морі, де горять два іноземні танкери, була завершена, шансів знайти зниклих моряків живими немає.

Танкери, на яких стався вибух і пожежа, були задіяні в незаконному перевезенні скрапленого газу в Сирію, заявило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.