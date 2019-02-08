Горящие в Черном море танкеры попали в шторм
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Черном море у берегов оккупированного Крыма начался шторм, в этой зоне находятся два танкера Maestro и Candy, которые продолжают гореть после взрыва газа 21 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Крым.Реалии".
По данным Росморречфлота, погодные условия могут способствовать обледенению.
"Шторм накрыл зону Черного моря, близкую к Керченскому проливу, в районе которого находятся аварийные суда. Волна – до 3,5 метра, температура – плюс два градуса, это значит, обледенение периодическое на ветру. Суда находятся в штормовых условиях", – уточнили в ведомстве.
Спасатели фиксировали "небольшой дрейф" танкера Candy, но сейчас судно не перемещается.
На танкерах Maestro и Candy до сих пор продолжается пожар. Накануне в Росморречфлоте сообщили, что количество очагов возгорания на газовозах увеличилось до шести.
Напомним, 21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании.
По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек, найдены тела десяти, поиски еще десяти моряков продолжаются.
Как сообщал УНН, 25 января в Росморречфлоте заявили, что поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкеры, была завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет.
Танкеры, на которых произошел взрыв и пожар, были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию, заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.