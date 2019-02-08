Горящие в Черном море танкеры попали в шторм

По данным Росморречфлота, погодные условия могут способствовать обледенению.

"Шторм накрыл зону Черного моря, близкую к Керченскому проливу, в районе которого находятся аварийные суда. Волна – до 3,5 метра, температура – плюс два градуса, это значит, обледенение периодическое на ветру. Суда находятся в штормовых условиях", – уточнили в ведомстве.

Спасатели фиксировали "небольшой дрейф" танкера Candy, но сейчас судно не перемещается.

На танкерах Maestro и Candy до сих пор продолжается пожар. Накануне в Росморречфлоте сообщили, что количество очагов возгорания на газовозах увеличилось до шести.

Напомним, 21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании.

По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек, найдены тела десяти, поиски еще десяти моряков продолжаются.

Как сообщал УНН, 25 января в Росморречфлоте заявили, что поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкеры, была завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет.

Танкеры, на которых произошел взрыв и пожар, были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию, заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.