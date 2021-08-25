“Там палає”: Кулеба про реакцію Росії на саміт “Кримської платформи”

Цитата:

“Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає. Коротко кажучи: Слава Україні!”, — написав Кулеба у Facebook.

Деталі

Також голова МЗС нагадав, що у історичному саміті "Кримської платформи" взяли участь 46 іноземних делегацій.

“За ці дні вийшло понад 300 (!) публікацій про Кримську платформу у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії. Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу”, — додав Кулеба.

Доповнення

Раніше Москва оцінила саміт "Кримської платформи", що відбувся в Україні, як “недружній щодо Росії”.

Довідково

"Кримська платформа" — це міжнародний формат консультацій і координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму і, нарешті, повернення півострова під контроль України. Ініціатива об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля по деокупацію українського півострова.