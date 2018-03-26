Талісман Києва оберуть 6 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Закінчення конкурсу і визначення талісману Києва відбудеться 6 липня. Про це повідомляє прес-центр КМДА, передає УНН.
Загалом, конкурс відбудеться в 3 етапи:
І етап – прийняття конкурсних робіт та визначення 10 кращих робіт шляхом голосування журі. Триватиме з 19.03.2018 до 20.05.2018 (62 дні).
ІІ етап – онлайн-голосування за роботи, відібрані на першому етапі. Триватиме з 24.05.2018 до 25.06.2018 (32 дні).
ІІІ етап – визначення найкращої роботи з-поміж відібраних на другому етапі. Цей етап триватиме з 25.06.2018 до 06.07.2018 (11 днів).
Участь у Конкурсі можуть взяти як фізичні, так і юридичні особи.
Нагадаємо, заступник голови КМДА Олексій Резніков заявляв, що талісман жодним чином не замінить офіційну символіку міста — гімн, герб, прапор чи логотип. Новий символ буде використовуватись в рекламних, комунікаційних та інших заходах для популяризації Києва.