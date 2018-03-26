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Талісман Києва оберуть 6 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Закінчення конкурсу і визначення талісману Києва відбудеться 6 липня. Про це повідомляє прес-центр КМДА, передає УНН.

Загалом, конкурс відбудеться в 3 етапи:

І етап – прийняття конкурсних робіт та визначення 10 кращих робіт шляхом голосування журі. Триватиме з 19.03.2018 до 20.05.2018 (62 дні).

ІІ етап – онлайн-голосування за роботи, відібрані на першому етапі. Триватиме з 24.05.2018 до 25.06.2018 (32 дні).

ІІІ етап – визначення найкращої роботи з-поміж відібраних на другому етапі. Цей етап триватиме з 25.06.2018 до 06.07.2018 (11 днів).

Участь у Конкурсі можуть взяти як фізичні, так і юридичні особи.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Олексій Резніков заявляв, що талісман жодним чином не замінить офіційну символіку міста — гімн, герб, прапор чи логотип. Новий символ буде використовуватись в рекламних, комунікаційних та інших заходах для популяризації Києва.

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