Талисман Киева выберут 6 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Окончание конкурса и определение талисмана Киева состоится 6 июля. Об этом сообщает пресс-центр КГГА, передает УНН.
В общем, конкурс состоится в 3 этапа:
I этап - принятие конкурсных работ и определение 10 лучших работ путем голосования жюри. Пройдет с 19.03.2018 до 20.05.2018 (62 дня).
II этап - онлайн-голосование за работы, отобранные на первом этапе. Пройдет с 24.05.2018 до 25.06.2018 (32 дня).
III этап - определение лучшей работы среди отобранных на втором этапе. Этот этап продлится с 25.06.2018 до 06.07.2018 (11 дней).
Участие в Конкурсе могут принять как физические, так и юридические лица.
Напомним, заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявлял, что талисман никоим образом не заменит официальную символику города - гимн, герб, флаг или логотип. Новый символ будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях для популяризации Киева.