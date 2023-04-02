Таліби закрили єдину жіночу радіостанцію в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Радіостанцію, керовану жінками, на північному сході Афганістану було закрито через відтворення музики під час священного місяця Рамадан, повідомив представник талібів. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Sadai Banowan, що мовою дарі означає «жіночий голос», є єдиною радіостанцією в Афганістані, керованою жінками, яка розпочала свою роботу 10 років тому. У ній вісім співробітників, шість із них жінки.
Моесуддін Ахмаді, директор з інформації та культури провінції Бадахшан, заявив, що радіостанція кілька разів порушувала «закони та правила Ісламського Емірату», транслюючи пісні та музику під час Рамадану, і була закрита через порушення.
«Якщо ця радіостанція ухвалить політику Ісламського Емірату Афганістан і дасть гарантію, що вона більше не повторить подібного, ми дозволимо їй знову працювати», - сказав Ахмаді.
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Багато журналістів втратили роботу після приходу до влади талібів у серпні 2021 року. За даними Афганської асоціації незалежних журналістів, засоби масової інформації закрилися через брак коштів або через те, що співробітники залишили країну.
Таліби заборонили жінкам більшість форм зайнятості та освіти після шостого класу, включаючи університет. Офіційної заборони музики немає. Під час свого попереднього правління наприкінці 1990-х таліби заборонили більшість телебачення, радіо та газет у країні.