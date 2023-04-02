Талибы закрыли единственную женскую радиостанцию в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Радиостанция, управляемая женщинами, на северо-востоке Афганистана была закрыта из-за воспроизведения музыки во время священного месяца Рамадан, сообщил представитель талибов. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
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Sadai Banowan, что на языке дари означает «женский голос», является единственной радиостанцией в Афганистане, управляемой женщинами, которая начала свою работу 10 лет назад. У нее восемь сотрудников, шесть из них женщины.
Моесуддин Ахмади, директор по информации и культуре провинции Бадахшан, заявил, что радиостанция несколько раз нарушала «законы и правила Исламского Эмирата», транслируя песни и музыку во время Рамадана, и была закрыта из-за нарушений.
«Если эта радиостанция примет политику Исламского Эмирата Афганистан и даст гарантию, что она больше не повторит подобного, мы позволим ей снова работать», - сказал Ахмади.
Добавим
Многие журналисты потеряли работу после прихода к власти талибов в августе 2021 года. По данным Афганской ассоциации независимых журналистов, средства массовой информации закрылись из-за нехватки средств или из-за того, что сотрудники покинули страну.
Талибы запретили женщинам большинство форм занятости и образования после шестого класса, включая университет. Официального запрета на музыку нет. Во время своего предыдущего правления в конце 1990-х годов талибы запретили большинство телевидения, радио и газет в стране.