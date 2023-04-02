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Талибы закрыли единственную женскую радиостанцию в Афганистане

Киев • УНН

 • 743161 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Радиостанция, управляемая женщинами, на северо-востоке Афганистана была закрыта из-за воспроизведения музыки во время священного месяца Рамадан, сообщил представитель талибов. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Sadai Banowan, что на языке дари означает «женский голос», является единственной радиостанцией в Афганистане, управляемой женщинами, которая начала свою работу 10 лет назад. У нее восемь сотрудников, шесть из них женщины.

Моесуддин Ахмади, директор по информации и культуре провинции Бадахшан, заявил, что радиостанция несколько раз нарушала «законы и правила Исламского Эмирата», транслируя песни и музыку во время Рамадана, и была закрыта из-за нарушений.

«Если эта радиостанция примет политику Исламского Эмирата Афганистан и даст гарантию, что она больше не повторит подобного, мы позволим ей снова работать», - сказал Ахмади.

Добавим

Многие журналисты потеряли работу после прихода к власти талибов в августе 2021 года. По данным Афганской ассоциации независимых журналистов, средства массовой информации закрылись из-за нехватки средств или из-за того, что сотрудники покинули страну.

Талибы запретили женщинам большинство форм занятости и образования после шестого класса, включая университет. Официального запрета на музыку нет. Во время своего предыдущего правления в конце 1990-х годов талибы запретили большинство телевидения, радио и газет в стране.

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