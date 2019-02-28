Таліби в Афганістані штурмували охоронний пост, є вбиті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Поліція Афганістану повідомляє, що бойовики "Талібану" увірвалися на охоронний пост у провінції Балх на півночі країни, убивши п'ятьох співробітників. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Представник поліції провінції Адель Адель заявив, що зіткнення співробітників сил безпеки з талібами вранці у четвер тривало протягом п'яти годин, поки не підійшло підкріплення і врешті атаку відбили.
Повстанський рух веде переговори з посланцем США з питань миру у близькосхідному державі Катар, однак майже щодня здійснює напади на військові об'єкти у Афганістані. Як таліби, так і очолювана США коаліція дотримуються політики ведення бойових дій під час перемовин, кожен з них прагне зміцнити свою переговорну позицію.
Представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що угруповання бере на себе відповідальність за напад, заявивши, що шість поліцейських були вбиті.
Днем раніше у столиці провінції Балх вибухнула бомба, поранивши шістьох мирних жителів. Ніхто не взяв на себе відповідальність.
Тим часом спецпредставник США щодо питань примирення в Афганістані Залмай Халілзад, який з вересня минулого року вп'яте зустрічався з талібами у Катарі, зазначив, що зустрічі протягом останніх трьох днів у Досі були "продуктивними", повідомило у четвер видання Tolo News.
Нагадаємо, у 2018 році в Афганістані було вбито рекордну кількість мирних жителів.