Таліби в Афганістані штурмували охоронний пост, є вбиті

Представник поліції провінції Адель Адель заявив, що зіткнення співробітників сил безпеки з талібами вранці у четвер тривало протягом п'яти годин, поки не підійшло підкріплення і врешті атаку відбили.

Повстанський рух веде переговори з посланцем США з питань миру у близькосхідному державі Катар, однак майже щодня здійснює напади на військові об'єкти у Афганістані. Як таліби, так і очолювана США коаліція дотримуються політики ведення бойових дій під час перемовин, кожен з них прагне зміцнити свою переговорну позицію.

Представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що угруповання бере на себе відповідальність за напад, заявивши, що шість поліцейських були вбиті.

Днем раніше у столиці провінції Балх вибухнула бомба, поранивши шістьох мирних жителів. Ніхто не взяв на себе відповідальність.

Тим часом спецпредставник США щодо питань примирення в Афганістані Залмай Халілзад, який з вересня минулого року вп'яте зустрічався з талібами у Катарі, зазначив, що зустрічі протягом останніх трьох днів у Досі були "продуктивними", повідомило у четвер видання Tolo News.

Нагадаємо, у 2018 році в Афганістані було вбито рекордну кількість мирних жителів.