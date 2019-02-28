Талибы в Афганистане штурмовали охранный пост, есть убитые
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Полиция Афганистана сообщает, что боевики "Талибана" ворвались на охранный пост в провинции Балх на севере страны, убив пятерых сотрудников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Представитель полиции провинции Адель Адель заявил, что столкновение сотрудников сил безопасности с талибами утром в четверг продолжалось в течение пяти часов, пока не подошло подкрепление и в конце концов атаку отбили.
Повстанческое движение ведет переговоры с посланником США по вопросам мира в ближневосточном государстве Катар, однако почти ежедневно совершает нападения на военные объекты в Афганистане. Как талибы, так и возглавляемая США коалиция придерживаются политики ведения боевых действий во время переговоров, каждый из них стремится укрепить свою переговорную позицию.
Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что группировка берет на себя ответственность за нападение, заявив, что шесть полицейских были убиты.
Днем ранее в столице провинции Балх взорвалась бомба, ранив шестерых мирных жителей. Никто не взял на себя ответственность.
Между тем спецпредставитель США по вопросам примирения в Афганистане Залмай Халилзад, который с сентября прошлого года в пятый раз встречался с талибами в Катаре, отметил, что встречи в течение последних трех дней в Дохе были "продуктивными", сообщило в четверг издание Tolo News.
Напомним, в 2018 году в Афганистане было убито рекордное количество мирных жителей.