"Талібан" оприлюднив відео про захоплених професорів з США та Автралії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В Афганістані бойовики "Талібану" оприлюднили відео, де йдеться про захоплення двох професорів із Американського університету Кабулу 7 серпня 2016 року, передає УНН з посиланням на NBC News.
Зазначимо, що двоє вчених були захоплені в полон, коли вони сиділи в автомобілі під час того, як у кампусі університету сталися зіткнення.
Наразі їх імена відомі, проте, за вимогою влади, вони не розголошуються.
Не ясно також де, коли та в яких умовах знімали нове відео.
Ще в вересні сили спеціальних операцій США напали на осередок "Талібану" в Джалалабаді, але після перестрілки, де загинуло шестеро бойовиків, вони виявили, що професорів там немає.
Бойовики "Талібану" не вперше захоплюють заручників із заходу. У грудні таліби оприлюднили пропагандистське відео, де йшлося про американку та її чоловіка канадця, які перебувають в заручниках з кінця 2012 року, у них вже є двоє дітей і обидва народилися в неволі.
Як повідомляв УНН, у серпні 2016 у Кабулі викрали двох професорів Американського університету Афганістану.