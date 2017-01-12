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"Талибан" обнародовал видео захваченных профессоров из США и Автралии

"Талибан" обнародовал видео захваченных профессоров из США и Автралии

Киев • УНН

 • 8091 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Афганистане боевики "Талибана" обнародовали видео, где речь идет о захвате двух профессоров из Американского университета Кабула 7 августа 2016 г., передает УНН со ссылкой на NBC News.

Отметим, что двое ученых были захвачены в плен, когда они сидели в автомобиле во время того, как в кампусе университета произошли столкновения.

Сейчас их имена известны, однако, по требованию властей, они не разглашаются.

Не ясно также где, когда и в каких условиях снимали новое видео.

Еще в сентябре силы специальных операций США напали на отделение "Талибана" в Джалалабаде, но после перестрелки, где погибли шесть боевиков, они обнаружили, что профессоров там нет.

Боевики "Талибана" не первый раз захватывают заложников с запада. В декабре талибы обнародовали пропагандистское видео, в котором говорилось об американке и ее муже канадце, которые находятся в заложниках с конца 2012 года, у них уже есть двое детей и оба родились в неволе.

Как сообщал УНН, в августе 2016 г. в Кабуле похитили двух профессоров американского университета Афганистана.

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