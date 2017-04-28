"Талібан" оголосив про початок воєнного наступу в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Таліби в Афганістані 28 квітня оголосили про початок традиційного воєнного наступу навесні, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Представник талібів Забіулла Муджахід заявив, що угруповання “Талібан” нині контролює понад половину території країни.
Наступ назвали на честь убитого торік убаром американського безпілотника лідера талібів, “Операція Мансурі”, яка “відрізнятиметься від попередніх за своїм характером і проводитиметься з подвійним, політичним і військовим підходом.
Забіулла Муджахід зазначив, що таліби почнуть інституційну розбудову в районах, що перебувають під їхнім контролем і встановлюючи там механізми “соціальної справедливості і розвитку”.
Як повідомляв УНН, США направлять до Афганістану 1,5 тисячі військовослужбовців.