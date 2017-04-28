"Талибан" объявил о начале военного наступления в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Талибы в Афганистане 28 апреля объявили о начале традиционного военного наступления весной, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что группировка "Талибан" сейчас контролирует более половины территории страны.
Наступление назвали в честь убитого в прошлом году убара американского беспилотника лидера талибов, "Операция Мансури", которая "будет отличаться от предыдущих по своему характеру и будет проводиться с двойным, политическим и военным подходом.
Забиулла Муджахид отметил, что талибы начнут институциональное развитие в районах, находящихся под их контролем и устанавливая там механизмы "социальной справедливости и развития".
Как сообщал УНН, США направят в Афганистан 1,5 тысячи военнослужащих.