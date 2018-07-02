Так званий Кримський міст на картах Google підписали українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Сервіс Google Maps прописав у російській версії сервісу назву Кримського моста, що з’єднує тимчасово окупований півострів з материковою частиною Росії. З боку Криму назву мосту вказано українською мовою, в українській версії — виключно українською. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувачів соцмереж, російську та українські версії сервісу Google Maps.
На картах американської компанії Google (Google Maps) з’явилася назва Кримського мосту, який з’єднує Крим з материковою частиною Росії. При цьому назву конструкції вказується з боку півострова українською мовою. Українська версія сервісу використовує виключно підпис українською.
Зокрема, з боку Тамані назву написано по-російськи “Крымский мост”, з боку Керчі — українською “Кримський мiст”.
Міст був відкритий 15 травня, на картах Google він з’явився через дві доби. Однак спочатку назва конструкції вказано не була.
Як повідомляв УНН, Google додав Кримський міст на свої карти.