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Так называемый Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке

Киев  •  УНН

 • 37956 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Сервис Google Maps прописал в русской версии сервиса название Крымского моста, соединяющего временно оккупированный полуостров с материковой частью России. Со стороны Крыма название моста указано на украинском языке, в украинской версии — исключительно на украинском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователей соцсетей, российскую и украинские версии сервиса Google Maps.

На картах американской компании Google (Google Maps) появилось название Крымского моста, соединяющего Крым с материковой частью России. При этом название конструкции указывается со стороны полуострова на украинском языке. Украинская версия сервиса использует исключительно подпись украинским.

В частности, со стороны Тамани название написано по-русски “Крымский мост”, со стороны Керчи — на украинском “Кримський міст”.

Мост был открыт 15 мая, на картах Google он появился через двое суток. Однако сначала название конструкции указано не было.

Как сообщал УНН, Google добавил Крымский мост на свои карты.

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