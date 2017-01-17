Так звані глави "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність до мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У самопроголошених Донецькій і Луганській “республіках” в разі відновлення бойових дій буде оголошено мобілізацію, заявили глави “ДНР” і “ЛНР”, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“На сьогодні розроблено план мобілізації людей, які пройшли бойові дії, а потім з різних причин покинули ряди наших армійських корпусів. При цьому фахівці, які необхідні для несення певних військових обов’язків, вони поставлені всі на облік, і за наказом в разі потреби можуть встати в стрій,” — сказав Олександр Захарченко.
Крім того, за його словами, з таких “добровольців” сформовані додаткові підрозділи, дивізіони, бригади, які в разі потреби будуть озброєні в триденний термін.
“Не хочемо проводити мобілізацію поголовно. Якщо провести мобілізацію в “ДНР”, ця армія налічуватиме близько 200-250 тисяч, однак, на жаль, я не гарантую якість такої армії,” — додав він.
Так званий глава “ЛНР” Ігор Плотницкий заявив, що їхня армія складається тільки з добровольців. “Якщо час прийде і потрібна буде мобілізація, звичайно, ми вдамося до цього. Ми повністю готові до цього,” — підкреслив він.
При цьому він додав, що необхідно використовувати навіть найменшу можливість врегулювати ситуацію мирним шляхом.
Як повідомляв УНН, за словами О.Захарченко, самопроголошені Донецька і Луганська народні республіки не готові до об'єднання.