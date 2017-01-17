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Так называемые главы "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности к мобилизации

Так называемые главы "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности к мобилизации

Киев • УНН

 • 13281 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республиках" в случае возобновления боевых действий будет объявлена мобилизация, заявили главы "ДНР" и "ЛНР", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"На сегодняшний день разработан план мобилизации людей, которые прошли боевые действия, а затем по разным причинам покинули ряды наших армейских корпусов. При этом специалисты, которые необходимы для несения определенных военных обязанностей, они поставлены все на учет, и по приказу в случае необходимости могут встать в строй", - сказал Александр Захарченко.

Кроме того, по его словам, из таких "добровольцев" сформированы дополнительные подразделения, дивизионы, бригады, которые в случае необходимости будут вооружены в трехдневный срок.

"Не хотим проводить мобилизацию поголовно. Если провести мобилизацию в "ДНР", эта армия будет насчитывать около 200-250 тысяч, однако, к сожалению, я не гарантирую качество такой армии ", - добавил он.

Так называемый глава "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что их армия состоит только из добровольцев. "Если время придет и потребуется мобилизация, конечно, мы прибегнем к этому. Мы полностью готовы к этому ", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что необходимо использовать даже малейшую возможность урегулировать ситуацию мирным путем.

Как сообщал УНН, по словам А.Захарченко, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не готовы к объединению.

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