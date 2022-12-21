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«Так, я можу!»: Талановиті у спорті діти з інвалідністю отримали стипендії від Parimatch Foundation

«Так, я можу!»: Талановиті у спорті діти з інвалідністю отримали стипендії від Parimatch Foundation

Київ • УНН

 • 345880 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ відбулось вручення стипендій юним спортсменам з інвалідністю від міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation в межах програми «Так, я можу!». Програма реалізується спільно з Національним комітетом спорту інвалідів України (НКСІУ).

Попри війну в Україні Фонд продовжує підтримувати дітей в їхньому прагненні займатися спортом та розвиватися навіть у цей надскладний для країни час. Вже четвертий рік поспіль Parimatch Foundation спільно з Національним комітетом спорту інвалідів України надає дітям з інвалідністю з різних куточків України іменні стипендії. Це щомісячна стипендія для дітей, які професійно займаються спортом і ставлять за мету участь у професійних змаганнях, зокрема Паралімпіадах та Дефлімпіадах. Вона надається строком на 1 рік як фінансова підтримка для розвитку спортивних досягнень. На сьогодні 35% стипендіатів програми «Так, я можу!» увійшли в національні паралімпійські збірні й представляють Україну в світовому спорті.

За три роки Фонд інвестував у 65 талановитих юних спортсменів понад 4,5 млн грн, враховуючи всі податки, пов'язані з виплатою цих стипендій. 23 підопічних Parimatch Foundation приєдналися до національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю в плаванні, баскетболі, лижних перегонах та біатлоні, боротьбі греко-римській та вільній, спортивному орієнтуванні, голболі, тенісі настільному, шахах, паратриатлоні, бадмінтоні та легкій атлетиці. Окрім того, 3 стипендіати програми «Так, я можу!» взяли участь у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні (Китайська Народна Республіка), а одна стипендіатка – Софія Черноморова — виборола історичну бронзову нагороду України в бадмінтоні на ХХIV літніх Дефлімпійських іграх у м. Кашіас-ду-Сул (Федеративна Республіка Бразилія).

"Ми вважаємо, що це соціальна відповідальність суспільства — допомагати цим дітям. Позиція президента фонду Parimatch Foundation Катерини Білоруської — підтримати юних спортсменів в їхньому прагненні займатися спортом та розвиватися навіть у цей надскладний для країни час. Якщо дитина каже «Так, я можу!» і має бажання займатись спортом, то ми, як представники соціально відповідального бізнесу повинні знайти можливість підставити плече і надати допомогу", — розповів директор представництва Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра.

У 2023 році стипендії від Parimatch Foundation отримують 25 спортсменів з інвалідністю віком від 12 до 17 років з 13 регіонів України, які займаються плаванням, легкою атлетикою, футболом серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, лижними перегонами, тенісом настільним. Сума річних стипендій складає близько 1,2 млн грн.

"Соціально відповідальний бізнес зможе підняти нашу країну, вести її до перемоги. Адже сьогодні, під час війни, ми думаємо про наступне покоління українських дітей, про тих, хто має проблеми, пов’язані з інвалідністю. Фактично ця програма є орієнтацією на те, що діти, які постраждали від бомб і ракет російських агресорів і вбивць, не залишаться поза увагою як самої держави, якій дуже складно фінансувати соціальні проєкти, так і бізнесу, прикладом якого є Parimatch Foundation", — підсумував президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

«Так, я можу!» — програма підтримки та розвитку дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами шляхом залучення їх до спорту. Значущість програми полягає у забезпеченні безбар’єрного доступу до спорту. Програма спрямована на те, щоб заохочувати дітей займатися спортом та створювати для цього всі необхідні умови, щоб спорт був однаково доступним для всіх. До повномасштабного вторгнення програма реалізовувалася по всій Україні, в 15 регіонах діяли групи для проведення відкритих інклюзивних тренувань, що робило спорт доступним для всіх охочих.

Довідка:

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, створений у 2019 році. Діяльність Фонду спрямована на те, щоб незалежно від фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар’єрів у дітей був рівний доступ до навчання та занять спортом. Основними напрямками роботи є допомога та підтримка у сфері спорту та освіти. Parimatch Foundation реалізує 5 комплексних програм в Україні: «Так, я можу!», «Спортивний наставник», «Нова фізична культура», «Допомога Україні» та «Mental Health».

Національний комітет спорту інвалідів України (НКСІУ) — найбільша і найуспішніша фізкультурно-спортивна організація України, що займається розвитком паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні і виконує роль Національного паралімпійського комітету на міжнародному рівні, створенням умов для занять фізичною культурою і спортом людей з інвалідністю та фізкультурно-спортивною реабілітацією, включаючи дітей з інвалідністю, а також забезпеченням успішного виступу українських спортсменів у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях, що проводяться під патронатом Міжнародного паралімпійського комітету та Міжнародного олімпійського комітету.

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