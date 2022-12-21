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«Так, я можу!»: Талантливые в спорте дети с инвалидностью получили стипендии от Parimatch Foundation

«Так, я можу!»: Талантливые в спорте дети с инвалидностью получили стипендии от Parimatch Foundation

Киев • УНН

 • 345876 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В западном реабилитационно-спортивном центре НКСИУ состоялось вручение стипендий юным спортсменам с инвалидностью от международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в рамках программы «Так, я можу!». Программа реализуется совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины (НКСИУ).

Несмотря на войну в Украине фонд продолжает поддерживать детей в их стремлении заниматься спортом и развиваться даже в это сверхсложное для страны время. Уже четвертый год подряд Parimatch Foundation совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины предоставляет детям с инвалидностью из разных уголков Украины именные стипендии. Это ежемесячная стипендия для детей, которые профессионально занимаются спортом и ставят целью участие в профессиональных соревнованиях, в частности Паралимпиадах и Дефлимпиадах. Она предоставляется сроком на 1 год как финансовая поддержка для развития спортивных достижений. На сегодня 35% стипендиатов программы «Так, я можу!» вошли в национальные паралимпийские сборные и представляют Украину в мировом спорте.

За три года фонд инвестировал в 65 талантливых юных спортсменов более 4,5 млн грн, учитывая все налоги, связанные с выплатой этих стипендий. 23 подопечных Parimatch Foundation присоединились к национальным сборным командам Украины по видам спорта лиц с инвалидностью в плавании, баскетболе, лыжных гонках и биатлоне, борьбе греко-римской и вольной, спортивном ориентировании, голболе, теннисе настольном, шахматах, паратриатлоне, бадминтоне и легкой атлетике. Кроме того, 3 стипендиата программы «Так, я можу!» приняли участие в ХІІІ зимних Паралимпийских играх в Пекине (Китайская Народная Республика), а одна стипендиатка - София Черноморова - завоевала историческую бронзовую награду Украины в бадминтоне на ХХIV летних Дефлимпийских играх в г. Кашиас-ду-Сул (Федеративная Республика Бразилия).

— Мы считаем, что это социальная ответственность общества — помогать этим детям. Позиция президента фонда Parimatch Foundation Катерины Белорусской — поддержать юных спортсменов в их стремлении заниматься спортом и развиваться даже в это сверхсложное для страны время. Если ребенок говорит «Так, я можу!» и имеет желание заниматься спортом, то мы, как представители социально ответственного бизнеса должны найти возможность подставить плечо и оказать помощь, — рассказал директор представительства Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра.

В 2023 году стипендии от Parimatch Foundation получают 25 спортсменов с инвалидностью в возрасте от 12 до 17 лет из 13 регионов Украины, которые занимаются плаванием, легкой атлетикой, футболом среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, лыжными гонками, теннисом настольным. Сумма годовых стипендий составляет около 1,2 млн грн.

"Социально ответственный бизнес сможет поднять нашу страну, вести ее к победе. Ведь сегодня, во время войны, мы думаем о следующем поколении украинских детей, о тех, кто имеет проблемы, связанные с инвалидностью. Фактически эта программа является ориентацией на то, что дети, пострадавшие от бомб и ракет российских агрессоров и убийц, не останутся без внимания как самого государства, которому очень сложно финансировать социальные проекты, так и бизнеса, примером которого является Parimatch Foundation", — подытожил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

«Так, я можу!» — программа поддержки и развития детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями путем привлечения их к спорту. Значимость программы заключается в обеспечении безбарьерного доступа к спорту. Программа направлена на то, чтобы поощрять детей заниматься спортом и создавать для этого все необходимые условия, чтобы спорт был одинаково доступным для всех. До полномасштабного вторжения программа реализовывалась по всей Украине, в 15 регионах действовали группы для проведения открытых инклюзивных тренировок, что делало спорт доступным для всех желающих.

Справка:

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Деятельность Фонда направлена на то, чтобы независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров у детей был равный доступ к обучению и занятиям спортом. Основными направлениями работы является помощь и поддержка в сфере спорта и образования. Parimatch Foundation реализует 5 комплексных программ в Украине: "Так, я можу!", "Спортивный наставник", "Новая физическая культура", "Помощь Украине" и "Mental Health".

Национальный комитет спорта инвалидов Украины (НКСИУ) — крупнейшая и успешная физкультурно-спортивная организация Украины, которая занимается развитием паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине и выполняет роль Национального паралимпийского комитета на международном уровне, создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с инвалидностью и физкультурно -спортивной реабилитацией, включая детей с инвалидностью, а также обеспечением успешного выступления украинских спортсменов в Паралимпийских, Дефлимпийских играх и других международных соревнованиях под патронатом Международного паралимпийского комитета и Международного олимпийского комитета.

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