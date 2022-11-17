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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Так поводять себе терористи ІДІЛ: у МЗС відповіли на заяви пєскова щодо цілеспрямованих ударів по Україні

Так поводять себе терористи ІДІЛ: у МЗС відповіли на заяви пєскова щодо цілеспрямованих ударів по Україні

Київ • УНН

 • 282403 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Заява прессекретаря російського президента дмітрія пєскова про те, що рф цілеспрямовано наносить ракетні удари по інфраструктурі України має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що росія прагне переговорів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

“Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги. росія діє як держава-терористка. Заява пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що росія прагне переговорів”, – сказав він.

Доповнення

Ніколенко додав, що російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ.

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