Так поводять себе терористи ІДІЛ: у МЗС відповіли на заяви пєскова щодо цілеспрямованих ударів по Україні

Цитата

“Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги. росія діє як держава-терористка. Заява пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що росія прагне переговорів”, – сказав він.

Доповнення

Ніколенко додав, що російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ.

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