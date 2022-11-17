Так ведут себя террористы ИГИЛ: в МИД ответили на заявления пескова относительно целенаправленных ударов по Украине

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“Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования. россия действует как государство-террорист. Заявление песковая должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что россия стремится к переговорам”, – сказал он.

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Николенко добавил, что российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО.

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