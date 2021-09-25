"Так не буде": Гришина прокоментувала перше після перерви засідання ТСК

Цитата

“Вдячна керівництву „УЗ“ за те, що були присутні і якісно, і кількісно. Нарешті у нас не монолог, а діалог. Складний, суперечливий, але діалог. Хоча члена правління, відповідального за кризу обговорюваних питань, заховали”, — написала вона.

На наступне засідання ТСК керівник залізниці пообіцяв підготувати своє бачення виходу з кризової ситуації, розповіла Гришина.

“Нам не потрібні красиві слайди й окозамилювання. Ми хочемо бачити по пунктах, що буде робити команда Олександра Камишіна. Він навіть б’ється об заклад на ящик вина, що в кінці року виведе „УЗ“ в прибуток. І звичайно ж, ми всіляко готові йому в цьому сприяти”, — наголосила голова ТСК.

Гришина також прокоментувала рекомендацію міністра інфраструктури повернути Сергія Лещенка до Наглядової ради та загалом кадрову політику в “УЗ”.

“Якщо ви не будете робити кадрові зміни, якщо ви будете залишати всіх тих, хто довів „УЗ“ до такого стану — ваша команда покаже нуль результату. А якщо ваша команда не покаже результат, то і ми не покажемо! Тому так не буде! Ми сьогодні чітко розуміємо, хто і коли довів „УЗ“ до банкрутства. Не буде так, що люди, які повинні сидіти у в’язниці — керують національною компанією і коштом платників податків закривають дірки від корупції й некомпетентності”, — написала вона.

Доповнення

Раніше Голова ТСК Гришина заявила, що оприлюднить зарплати членів Наглядової Ради “УЗ”.

В контексті

У минулому році “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.