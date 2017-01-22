Т.Мей: я нагадаю Д.Трампу про права жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що не побоїться відреагувати на репліки Дональда Трампа, якщо вважатиме їх неприйнятними, особливо коли йтиметься про права жінок. Про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС, передає УНН.
Т.Мей зустрінеться з американським президентом у Вашингтоні 27 січня. Вона стане першим світовим лідером, з яким новий керівник США зустрінеться після інавгурації, що відбулася 20 січня.
Вона зауважила, що хотіла б розвивати особливі відносини між Лондоном і Вашингтоном, які мають спільні інтереси у торгівлі, безпеці й обороні.
“Він (Д.Трамп — ред.) уже сказав мені, що хотів би бачити відносини між Великою Британією і США міцними і націленими на майбутнє”, — додала Т.Мей.
Британська лідерка наполягає на тому, що Д.Трамп зацікавлений у швидких переговорах з приводу угоди про вільну торгівлю, незважаючи на заявлену ним стратегію “Америка понад все”, яка викликала сумніви щодо його рішучості підписати такий документ із Лондоном.
Вона наголосила, що новий президент США, як і раніше прихильний НАТО, незважаючи на його критику альянсу, стурбованого діями Росії щодо України.
Тереза Мей також наголосила, що завжди захищала права жінок, і тому є багато прикладів.
“Я вже чітко давала зрозуміти, що деякі із заяв Дональда Трампа про жінок неприйнятні. За деякі з них він сам перепрошував”, — нагадала вона.
“Коли я сяду навпроти Трампа, головним... буде той факт, що перед ним — жінка-прем’єр. Якщо він скаже щось, що я вважаю неприйнятним, я не побоюся сказати про це Дональдові Трампу”, — додала вона.
Нагадаємо, близько двох мільйонів людей взяли участь в марші за права жінок після інавгурації Дональда Трампа в різних містах країни. Активним учасником цих акцій стала поп-співачка Мадонна. Згодом Д.Трамп прокоментував ці події.