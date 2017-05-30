Т.Мей ухилилася від відповіді щодо суми плати Євросоюзу за Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час теледебатів напередодні ухилилася від відповіді щодо того, скільки Лондон готовий заплатити, щоб країна покинула Європейський Союз, передає УНН з посиланням на британське видання Express.
Британський прем'єр не стала прямо називати суму, яку уряд готовий заплатити ЄС за Brexit, вказавши однак, що "відсутність угоди краще, ніж погана угода". При цьому вона не уточнила, що вважається "поганою угодою" у цьому випадку.
"Це не питання того, чи варто платити, щоб вийти (з ЄС - ред.), це питання того, що буде для нас правильною угодою для виходу з ЄС, яка зупинить нас від сплати величезних сум ЄС щороку, що дозволить нам контролювати наші гроші, наші кордони і наші закони", - сказала Т.Мей.
Коли її запитали, чи готова вона піти без угоди щодо Brexit, Т.Мей відповіла: "Я думаю, що потрібно... У переговорах потрібно визнати, що не можна укласти угоду за будь-яку ціну".
"Ми намагаємося отримати кращу пропозицію для Сполученого Королівства і насправді я з оптимізмом дивлюся на це, тому що я думаю, що в ЄС хочуть продовжувати відносини з нами", - зазначила британський прем'єр.
"Моя робота полягає у тому, щоб бути складною жінкою і забезпечити, щоб переговори, які ми ведемо, були жорсткими", - додала вона.
На її думку, з боку уряду робиться "все можливе, щоб мати успіх щодо Brexit".
Нагадаємо, Т.Мей пообіцяла "жорсткий" Brexit.
Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.