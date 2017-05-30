Т.Мэй уклонилась от ответа относительно суммы платы Евросоюзу по Brexit

Британский премьер не стала прямо называть сумму, которую правительство готово заплатить ЕС по Brexit, указав однако, что "отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка". При этом она не уточнила, что считается "плохой сделкой" в этом случае.

"Это не вопрос того, стоит ли платить, чтобы выйти (с ЕС - ред.), это вопрос того, что будет для нас правильным соглашением для выхода из ЕС, которая убережет нас от уплаты огромных сумм ЕС ежегодно, что позволит нам контролировать наши деньги, наши границы и наши законы", - сказала Т.Мэй.

Когда ее спросили, готова ли она уйти без соглашения по Brexit, Т.Мэй ответила: "Я думаю, что нужно... В переговорах нужно признать, что нельзя заключить соглашение любой ценой".

"Мы пытаемся получить лучшее предложение для Соединенного Королевства и на самом деле я с оптимизмом смотрю на это, потому что я думаю, что в ЕС хотят продолжать отношения с нами", - отметила британский премьер.

"Моя работа заключается в том, чтобы быть сложной женщиной и, чтобы переговоры, которые мы ведем, были жесткими", - добавила она.

По ее мнению, со стороны правительства делается "все возможное, чтобы иметь успех по Brexit".

Напомним, Т.Мэй пообещала "жесткий" Brexit.

Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.