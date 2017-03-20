Т.Мей розпочинає тур по Британії перед запуском Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей в понеділок відвідає Уельс у межах частини плану щодо взаємодії з усіма частинами Сполученого Королівства, перш ніж офіційно запустити вихід країни з Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на Reuters.
Т.Мей, як очікується, запустить статтю 50 Лісабонського договору, починаючи дворочні офіційні переговори про вихід країни з ЄС, до кінця цього місяця. У її офісі повідомили, що прем'єр відвідає Уельс, Шотландію і Північну Ірландію, щоб почути думки людей.
Шотландський перший міністр Нікола стерджен заявилп минулого тижня, що вона буде наполягати на новому голосуванні за незалежність. Т.Мей відкинула ці слова, кажучи, що зараз не підходящий час.
Найбільша ірландська націоналістична партія Північної Ірландії Шинн Фейн також заявилп, що хоче провести референдум, щоб покинути Сполучене Королівство "якомога швидше", щоб об'єднатися з Республікою Ірландія.
У понеділок Т.Мей і міністр щодо Brexit Девід Девіс зустрінуться з першим міністром Уельсу Карвіном Джонсом і представниками бізнесу, щоб обговорити, як Уельс може отримати більше можливостей, пропонованих Brexit, повідомили в офісі британського прем'єра.
Нагадаємо, королева Великої Британії схвалила закон про вихід країни з ЄС.
Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.