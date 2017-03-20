Т.Мэй начинает тур по Британии перед запуском Brexit

Т.Мэй, как ожидается, запустит статью 50 Лиссабонского договора, начиная двулетние официальные переговоры о выходе страны из ЕС, до конца этого месяца. В ее офисе сообщили, что премьер посетит Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию, чтобы услышать мнения людей.

Шотландский первый министр Никола Стерджен заявил на прошлой неделе, что она будет настаивать на новом голосовании за независимость. Т.Мэй отвергла эти слова, говоря, что сейчас не подходящее время.

Крупнейшая ирландская националистическая партия Северной Ирландии Шинн Фейн также заявилп, что хочет провести референдум, чтобы покинуть Соединенное Королевство "как можно скорее", чтобы объединиться с Республикой Ирландия.

В понедельник Т.Мэй и министр по Brexit Дэвид Дэвис встретятся с первым министром Уэльса Карвин Джонсом и представителями бизнеса, чтобы обсудить, как Уэльс может получить больше возможностей, предлагаемых Brexit, сообщили в офисе британского премьера.

Напомним, королева Великобритании одобрил закон о выходе страны из ЕС.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мэй полномочиями запуска процедуры Brexit.