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Т.Чорновіл вважає ймовірним визначення Брюсселем справжнього винуватця ескалації на Донбасі

Київ • УНН

 • 13190 перегляди

На думку політичного експерта, європейські міністри збираються також дати позитивну оцінку ходу реформ в Україні

Т.Чорновіл вважає ймовірним визначення Брюсселем справжнього винуватця ескалації на Донбасі

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі з великою йомвірністю можна очікувати визначення головного винуватця останніх подій уздвож усього фронту на Донбасі, зокрема і під Авдіївкою. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

"На цих переговорах буде розглядатись ситуація навколо виконання мінських домовленостей. Україна наполягає, Клипмуш-Цинцадзе (віце-прем’єр-міністр України з євроінтеграції - ред.), аби були достатньо жорсткі формулювання і щоб було зафіксовано цей момент, що не можна навіть говорити про виконання політичної частини, допоки повністю не виконується безпекова складова. Очевидно, що буде захід про порушення безпекової складової", - розповів експерт.

Також він зазначив, що на перемовинах, ймовірно, буде названо головного винуватця останніх подій на сході України.

"Велика ймовірність, що нарешті, не так як це робить ОБСЄ, а реально, буде названо головного, справжнього винуватця останніх подій по всьому фронту і зокрема під Авдіївкою", - додав він.

Але при цьому будуть знову нагадування, що потрібно йти до повного виконання мінських домовленостей, включаючи політичну частину, зауважив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ф.Могеріні запевнила у непохитності ЄС у питанні України попри позицію США

На думку Т.Чорновола, також міністри закордонних справ країн ЄС зафіксують позитивні висновки щодо реалізації реформ в Україні.

"На засіданні основні учасники вже прогнозували відносно позитивні висновки щодо здійснених реформ. І в резолюції, наскільки мені відомо, буде записано, щоб Україна не збавляла безпеку реформ. Але саме позитивний висновок реформ буде зафіксований. Це попередній прогноз, який вже прозвучав з Європейського Союзу", - сказав експерт.

Як повідомляв УНН, голови МЗС країн-членів Євросоюзу на зустрічі 6 лютого в Брюсселі обговорять ситуацію і хід реформ в Україні.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Ф.Могеріні заявила, що голови МЗС ЄС закликають до деескалації на Донбасі.

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