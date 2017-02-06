Т.Чорновил считает вероятным определение Брюсселем настоящего виновника эскалации на Донбассе

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня во время встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе с большой вероятностью можно ожидать определения главного виновника последних событий по всему фронту на Донбассе, в том числе и под Авдеевкой. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт Тарас Чорновил.

"На этих переговорах будет рассматриваться ситуация вокруг выполнения минских договоренностей. Украина настаивает, Клипмуш-Цинцадзе (вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции - ред.), чтобы были достаточно жесткие формулировки и чтобы был зафиксирован этот момент, что нельзя даже говорить о выполнении политической части, пока полностью не выполняется составляющая с безопасностью. Очевидно, что будет мероприятие о нарушении составляющей безопасности", - рассказал эксперт.

Также он отметил, что на переговорах, вероятно, будет назван главный виновник последних событий на востоке Украины.

"Велика вероятность, что наконец, не так как это делает ОБСЕ, а реально, будет назван главный, настоящий виновник последних событий по всему фронту и в частности под Авдеевкой", - добавил он.

Но при этом будут снова напоминания, что нужно идти до полного выполнения минских договоренностей, включая политическую часть, отметил эксперт.

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По мнению Т.Чорновола, также министры иностранных дел стран ЕС зафиксируют положительные выводы по реализации реформ в Украине.

"На заседании основные участники уже прогнозировали относительно положительные заключения относительно проводимых реформ. И в резолюции, насколько мне известно, будет записано, чтобы Украина не сбавляла безопасность реформ. Но самое положительное заключение реформ будет зафиксировано. Это предварительный прогноз, который уже прозвучал из Европейского Союза", - сказал эксперт.

Как сообщал УНН, главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече 6 февраля в Брюсселе обсудят ситуацию и ход реформ в Украине.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Ф.Могерини заявила, что главы МИД ЕС призывают к деэскалации на Донбассе.