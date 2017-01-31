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Т.Чорновіл: у відносинах з Польщею Україна має керуватись формулою "Пробачаємо – просимо пробачення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Зважаючи на останні заяви лідера керівної польської партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського щодо того, що польсько-українські відносини під знаком запитання, бо Україна не так сприймає спільну історію, як Польща; у відносинах між країнами необхідно використовувати формулу "Пробачаємо — просимо пробачення". Оскільки сенсу у з'ясуванні стосунків, хто був правий у минулому — немає. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог, депутат ВР попередніх скликань Тарас Чорновіл.

Україна не втратить Польщу як партнера через історичні непорозуміння, проте між країнами будуть регулярно виникати конфліктні ситуації. Це буде доти, поки в Польщі при владі знаходитиметься фактично хоч і дзеркальна, але комуністична партія, переконаний Т.Чорновіл.

“Качинський не є якимось державним лідером, у нього немає визначальних посад, але він відновив в Польщі те, що там зникло ще в 1989 році. Він відновив ЦК КПРС і генерального секретаря ЦК КПРС, який збирається керувати країною на якихось ідеологічних догмах. І от зараз, коли дивлюся на Я.Качинського, в мене таке відчуття, що бачу Л.Брежнєва. Л.Брежнєв, який не був президентом, не був головою Ради міністрів, навіть депутатом Верховної Ради СРСР, він був виключно партійним лідером, правда, єдиної партії, яка мала тоді статтю. От Я.Качинський не має навіть цього права. Він не має єдиної партії, яка може бути керівною і направляючою, але він брежнєвським стилем збирається керувати за ідеологічними догмами, нормами. І найгірше, що А.Дуда - цілком адекватний чоловік, він слабенький політик, але адекватний. Він не може ніяким чином протистояти диктату Я.Качинського, бо він його боїться,” — ствердив екс-нардеп.

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“У спікера польського сейму (Марека Кухцінського - ред.) нормальне спілкування з Україною і з А.Парубієм. Він налаштований до України з симпатією, сам він родом з Перемишля, тому дуже добре знає всі ці проблеми. Та сама історія: він пробує стримати, нейтралізувати впливи Я.Качинського. Знову тут починається істерика, тиск, і Я.Качинський передавлює,” — розповів Т.Чорновіл.

На думку політолога, українським політикам немає сенсу підігравати Я.Качинському, тому що це лише призведе до проблем всередині країни. Адже в Я.Качинського "немає державної позиції, він живе особистими амбіціями, історичними, старими образами, і не може уявляти майбутнього".

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Т.Чорновіл також додав, що Польща, яка до приходу "Права і Справедливості" до влади була дуже потужною в ЄС, неспіврозмірно своїй могутності і своєму економічному потенціалу фактично відстоювала своє право на рівні з такими ключовими державами як Німеччина і Франція, трохи відстаючи від них, але абсолютно не поступаючись і випереджаючи за впливовістю Іспанію, Італію, Австрію чи інших старих членів ЄС.

“Зараз Польща скотилася до рівня найменш впливових країн-членів ЄС, до неї просто не прислухаються. Це все є заслугою того ж самого Я.Качинського. Чи треба нам підігравати? Очевидно, що ні, тому що найменший крок на відступ з такими людьми провокує їх до якихось істерик. Тому цей шлях в нікуди. Шлях іти на якісь конфронтації — нам реально зараз не потрібно,” — зазначив політолог.

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“На мій погляд, час від часу потрібно спокійно повторювати формулу, яку ми прийняли ще з часів Кучми і Квасневського: “Пробачаємо і просимо пробачення”. Братовбивча війна між українцями і поляками, на жаль, була, в цій війні кожен вважає винним когось іншого. Ми маємо багато підстав вважати, що в цій війні винні поляки, і що поляки більше вбили українців і більше жорстокості зробили. Поляки, очевидно, мають свою думку, яка діаметрально протилежна. Вони мають право на свою думку, ми на свою. Формула “Пробачаємо — просимо пробачення” є універсальною, і треба її повторювати,” — додав він.

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Тому, на думку Т.Чорновола, найкращий варіант сьогодні — це по максимуму старатися ігнорувати і зрозуміти, що виходити на конфлікт нам не потрібно, бо ворожість з країною-членом ЄС нам взагалі не потрібна.

“Але Польща і так вже не може бути адвокатом для України вигідним і потужним. Не з тої причини, що Польща проти України, бо все одно в кінцевому рахунку, коли у нас виникають проблеми чи з Росією чи з ЄС, Польща займає на зовнішньополітичному ринку абсолютно проукраїнську позицію. Просто зараз Польща вже не може прийти, грюкнути по столу президенту Франції чи канцлеру Німеччини, що "з Україною маєте вчиняти так, бо ми на цьому наполягаємо, бо так справедливо". Не хочуть вони просто з нами дуже дружньої братерської любові, все зводиться до нормальних добросусідських відносин. Йти на якісь загострення, як з Робертом Хомою вийшло — ну напевне нема потреби. Ця людина не була такою, що створювала серйозні проблеми для України. Лізти з любов’ю до тих, в кого любові стало трошки менше, нема потреби. Польща нам хороший партнер, вона ним і залишиться. І ось треба виходити з цього,” — підсумував політолог.

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