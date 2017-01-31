Т.Чорновил: в отношениях с Польшей Украина должна руководствоваться формулой "Прощаем - просим прощения"

Украина не потеряет Польшу как партнера через исторические недоразумения, однако между странами будут регулярно возникать конфликтные ситуации. Это будет до тех пор, пока в Польше у власти находиться фактически хоть и зеркальная, но коммунистическая партия, убежден Чорновил.



"Качиньский не является каким-то государственным лидером, у него нет определяющих должностей, но он восстановил в Польше то, что там исчезло еще в 1989 году. Он восстановил ЦК КПСС и генерального секретаря ЦК КПСС, который собирается руководить страной на каких идеологических догмах. И вот сейчас, когда смотрю на Я.Качинского, у меня такое ощущение, что вижу Брежнева. Брежнев, который не был президентом, не был председателем Совета министров, даже депутатом Верховного Совета СССР, он был исключительно партийным лидером, правда, единой партии, которая должна была тогда статью. Вот Я.Качинский нет даже этого права. Он не имеет единой партии, которая может быть руководящей и направляющей, но он брежневским стилем собирается управлять с идеологическими догмами, нормами. И хуже всего, что А.Дуда - вполне адекватный человек, он слабенький политик, но адекватный. Он не может никаким образом противостоять диктату Я.Качинского, потому что он его боится ", - подтвердил экс-нардеп.

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"У спикера польского сейма (Марека Кухцинського - ред.) Нормальное общение с Украины и из А.Парубием. Он настроен к Украине с симпатией, сам он родом из Перемышля, поэтому очень хорошо знает все эти проблемы. Та же история: он пытается сдержать, нейтрализовать влияние Я.Качинского. Опять здесь начинается истерика, давление, и Я.Качинский передавливать ", - рассказал Чорновил.

По мнению политолога, украинским политикам нет смысла подыгрывать Качиньский, потому что это только приведет к проблемам внутри страны. Ведь в Я.Качинского "нет государственной позиции, он живет личными амбициями, историческими, старыми обидами, и не может представлять будущего".

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Чорновил также добавил, что Польша, которая до прихода "Права и Справедливости" к власти была очень мощной в ЕС, несоразмерно своей мощи и своему экономическому потенциалу фактически отстаивала свое право наравне с такими ключевыми государствами как Германия и Франция, немного отставая от них, но совершенно не уступая и опережая по влиятельности Испанию, Италию, Австрию или других старых членов ЕС.

"Сейчас Польша скатилась до уровня менее влиятельных стран-членов ЕС, в нее просто не прислушиваются. Это все заслуга того же Я.Качинского. Надо нам подыгрывать? Очевидно, что нет, потому что маленький шаг на отступление с такими людьми провоцирует их к каким-то истерик. Поэтому этот путь в никуда. Путь идти на какие-то конфронтации - нам реально сейчас не нужно ", - отметил политолог.

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"На мой взгляд, время от времени нужно спокойно повторять формулу, которую мы приняли еще со времен Кучмы и Квасьневского:« Прощаем и просим прощения ". Братоубийственная война между Украинской и поляками, к сожалению, была, в этой войне каждый считает виновным другого. У нас много оснований считать, что в этой войне виноваты поляки, и поляки больше убили украинский и более жестокости сделали. Поляки, очевидно, имеют свое мнение, которое диаметрально противоположная. Они имеют право на свое мнение, мы в свою. Формула "Прощаем - просим прощения" является универсальной, и надо ее повторять ", - добавил он.

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Поэтому, по мнению Т.Чорновола, лучший вариант сегодня - это по максимуму стараться игнорировать и понять, что выходить на конфликт нам не нужно, потому враждебность со страной-членом ЕС нам вообще не нужна.

"Но Польша и так уже не может быть адвокатом для Украины выгодным и мощным. Не с той причине, что Польша против Украины, все равно в конечном счете, когда у нас возникают проблемы или с Россией или с ЕС, Польша занимает на внешнеполитическом рынке абсолютно проукраинскую позицию. Просто сейчас Польша уже не может прийти, хлопнуть по столу президенту Франции или канцлера Германии, "из Украины должны поступать так, потому что мы на этом настаиваем, потому что так справедливо". Не хотят они просто с нами очень дружественной братской любви, все сводится к нормальных добрососедских отношений. Идти на какие-то обострения, как с Робертом Фомой получилось - ну наверное нет необходимости. Этот человек не был такой, что создавала серьезные проблемы для Украины. Лезть с любовью к тем, у кого любви стало немножко меньше, нет необходимости. Польша нам хороший партнер, она им и останется. И вот надо исходить из этого ", - подытожил политолог.