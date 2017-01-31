Т.Чорновил: в отношениях с Польшей Украина должна руководствоваться формулой "Прощаем - просим прощения"

ukru
19:49 • 12207 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 101647 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 107828 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 106016 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 130511 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112188 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119660 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130057 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140172 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144528 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 34025 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105447 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103066 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

14:40 • 39171 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 75265 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 12163 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 101640 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 75265 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103066 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 130508 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135765 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144060 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149043 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147639 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151101 просмотра
Актуальное
Т.Чорновил: в отношениях с Польшей Украина должна руководствоваться формулой "Прощаем - просим прощения"

Т.Чорновил: в отношениях с Польшей Украина должна руководствоваться формулой "Прощаем - просим прощения"

Киев • УНН

 • 8665 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Учитывая последние заявления лидера правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что польско-украинские отношения под вопросом, потому что Украина не так воспринимает общую историю, как Польша; в отношениях между странами необходимо использовать формулу "Прощаем - просим прощения". Поскольку смысла в выяснении отношений, кто был прав в прошлом - нет. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, депутат ВР предыдущих созывов Тарас Чорновил.

Украина не потеряет Польшу как партнера через исторические недоразумения, однако между странами будут регулярно возникать конфликтные ситуации. Это будет до тех пор, пока в Польше у власти находиться фактически хоть и зеркальная, но коммунистическая партия, убежден Чорновил.

"Качиньский не является каким-то государственным лидером, у него нет определяющих должностей, но он восстановил в Польше то, что там исчезло еще в 1989 году. Он восстановил ЦК КПСС и генерального секретаря ЦК КПСС, который собирается руководить страной на каких идеологических догмах. И вот сейчас, когда смотрю на Я.Качинского, у меня такое ощущение, что вижу Брежнева. Брежнев, который не был президентом, не был председателем Совета министров, даже депутатом Верховного Совета СССР, он был исключительно партийным лидером, правда, единой партии, которая должна была тогда статью. Вот Я.Качинский нет даже этого права. Он не имеет единой партии, которая может быть руководящей и направляющей, но он брежневским стилем собирается управлять с идеологическими догмами, нормами. И хуже всего, что А.Дуда - вполне адекватный человек, он слабенький политик, но адекватный. Он не может никаким образом противостоять диктату Я.Качинского, потому что он его боится ", - подтвердил экс-нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД осудил осквернение мемориалов в заповеднике "Бикивнявськи могилы"

"У спикера польского сейма (Марека Кухцинського - ред.) Нормальное общение с Украины и из А.Парубием. Он настроен к Украине с симпатией, сам он родом из Перемышля, поэтому очень хорошо знает все эти проблемы. Та же история: он пытается сдержать, нейтрализовать влияние Я.Качинского. Опять здесь начинается истерика, давление, и Я.Качинский передавливать ", - рассказал Чорновил.

По мнению политолога, украинским политикам нет смысла подыгрывать Качиньский, потому что это только приведет к проблемам внутри страны. Ведь в Я.Качинского "нет государственной позиции, он живет личными амбициями, историческими, старыми обидами, и не может представлять будущего".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша собирается направить ноту МИД Украины из-за памятника на Львовщине

Чорновил также добавил, что Польша, которая до прихода "Права и Справедливости" к власти была очень мощной в ЕС, несоразмерно своей мощи и своему экономическому потенциалу фактически отстаивала свое право наравне с такими ключевыми государствами как Германия и Франция, немного отставая от них, но совершенно не уступая и опережая по влиятельности Испанию, Италию, Австрию или других старых членов ЕС.

"Сейчас Польша скатилась до уровня менее влиятельных стран-членов ЕС, в нее просто не прислушиваются. Это все заслуга того же Я.Качинского. Надо нам подыгрывать? Очевидно, что нет, потому что маленький шаг на отступление с такими людьми провоцирует их к каким-то истерик. Поэтому этот путь в никуда. Путь идти на какие-то конфронтации - нам реально сейчас не нужно ", - отметил политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Польши выступил за создание польско-украинского института хорошего соседства

"На мой взгляд, время от времени нужно спокойно повторять формулу, которую мы приняли еще со времен Кучмы и Квасьневского:« Прощаем и просим прощения ". Братоубийственная война между Украинской и поляками, к сожалению, была, в этой войне каждый считает виновным другого. У нас много оснований считать, что в этой войне виноваты поляки, и поляки больше убили украинский и более жестокости сделали. Поляки, очевидно, имеют свое мнение, которое диаметрально противоположная. Они имеют право на свое мнение, мы в свою. Формула "Прощаем - просим прощения" является универсальной, и надо ее повторять ", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители тщательно расследовать осквернение польских и украинских памятников - МИД

Поэтому, по мнению Т.Чорновола, лучший вариант сегодня - это по максимуму стараться игнорировать и понять, что выходить на конфликт нам не нужно, потому враждебность со страной-членом ЕС нам вообще не нужна.

"Но Польша и так уже не может быть адвокатом для Украины выгодным и мощным. Не с той причине, что Польша против Украины, все равно в конечном счете, когда у нас возникают проблемы или с Россией или с ЕС, Польша занимает на внешнеполитическом рынке абсолютно проукраинскую позицию. Просто сейчас Польша уже не может прийти, хлопнуть по столу президенту Франции или канцлера Германии, "из Украины должны поступать так, потому что мы на этом настаиваем, потому что так справедливо". Не хотят они просто с нами очень дружественной братской любви, все сводится к нормальных добрососедских отношений. Идти на какие-то обострения, как с Робертом Фомой получилось - ну наверное нет необходимости. Этот человек не был такой, что создавала серьезные проблемы для Украины. Лезть с любовью к тем, у кого любви стало немножко меньше, нет необходимости. Польша нам хороший партнер, она им и останется. И вот надо исходить из этого ", - подытожил политолог.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы