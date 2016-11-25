Святошинський суд запропонував перенести розгляд справи щодо екс-беркутівців на 28 листопада

Російський суддя по відеозв’язку повідомив, що у Ростовського суду є можливість проведення слідчих дій.

Водночас суддя Святошинського райсуду Києва сказав, що через неявку обвинувачених, чи можливо проведення засідання. Український суд запропонував перенести розгляд на 28 листопада.

"Якщо протягом сьогоднішнього дня буде можливість, то російський суд у змозі провести відеозв’язку", - сказав російський суддя.

Він також додав, що якщо сьогодні не вдасться провести засідання, то російський суд може його здійснити тільки 2 грудня о 14 годині за московським часом.