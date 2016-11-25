Святошинский суд предложил перенести рассмотрение дела в отношении экс-беркутовцев на 28 ноября

Российский судья по видеосвязи сообщил, что у Ростовского суда есть возможность проведения следственных действий.

В то же время судья Святошинского райсуда Киева сказал, что из-за неявки обвиняемых, не возможно проведение заседания. Украинский суд предложил перенести рассмотрение на 28 ноября.

"Если в течение сегодняшнего дня будет возможность, то российский суд в состоянии провести видеосвязь", - сказал российский судья.

Он также добавил, что если сегодня не удастся провести заседание, то российский суд может его осуществить только 2 декабря в 14:00 по московскому времени.