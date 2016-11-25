Святошинський суд оголосив переву у засіданні екс-беркутівців на 20 хвилин (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді справи щодо п’яти екс-беркутівців на 20 хвилин для узгодження дати та часу можливого перенесення розгляду справи через відсутність обвинувачених на засіданні. Про це сказав головуючий суддя Сергій Дяук, передає кореспондент УНН.
"До ухвалення рішення про відкладення даного судового засідання суд, порадившись на місці, вислухавши всіх учасників процесу, а також вислухавши пропозиції, які викладені Ростовським обласним судом РФ щодо необхідності узгодження часу оголошує перерву в судовому засіданні на 20 хв", - сказав С.Дячук.
Нагадаємо, Святошинський суд запропонував перенести розгляд справи щодо екс-беркутівців на 28 листопада.