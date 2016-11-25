Святошинський суд оголосив переву у засіданні екс-беркутівців на 20 хвилин (доповнено)

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді справи щодо п’яти екс-беркутівців на 20 хвилин для узгодження дати та часу можливого перенесення розгляду справи через відсутність обвинувачених на засіданні. Про це сказав головуючий суддя Сергій Дяук, передає кореспондент УНН.