Святошинский суд объявил перерыв в заседании экс-беркутовцев на 20 мин (дополнено)

"До принятия решения об отложении данного судебного заседания суд, посовещавшись на месте, выслушав всех участников процесса, а также выслушав предложения, изложенные Ростовским областным судом РФ о необходимости согласования времени объявляет перерыв в судебном заседании на 20 минут", - сказал С.Дячук.

Напомним, Святошинский суд предложил перенести рассмотрение дела в отношении экс-беркутовцев на 28 ноября.