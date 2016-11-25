Святошинский суд объявил перерыв в заседании экс-беркутовцев на 20 мин (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела в отношении пяти экс-беркутовцев на 20 минут для согласования даты и времени возможного переноса рассмотрения дела из-за отсутствия обвиняемых на заседании. Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
"До принятия решения об отложении данного судебного заседания суд, посовещавшись на месте, выслушав всех участников процесса, а также выслушав предложения, изложенные Ростовским областным судом РФ о необходимости согласования времени объявляет перерыв в судебном заседании на 20 минут", - сказал С.Дячук.
Напомним, Святошинский суд предложил перенести рассмотрение дела в отношении экс-беркутовцев на 28 ноября.