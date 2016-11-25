Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців

"250 (правоохоронців - ред.)", - відповів представник прес-служби поліції Києва на запитання щодо кількості правоохоронців, які слідкуватимуть за порядком біля Святошинського райсуду сьогодні.

Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.