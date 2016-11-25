Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей

"250 (правоохранителей - ред.)", - сказал представитель пресс-службы полиции Киева на вопрос о количестве правоохранителей, которые будут следить за порядком у Святошинского райсуда сегодня.

Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об убийстве людей во время Евромайдана.