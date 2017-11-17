Свято наближається: у Житомирі новорічні ялинки можна буде купити за 40 грн
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У середньому по 40 гривень продаватимуть лісгоспи Житомирщини новорічні ялинки. Про це повідомляє прес-служба Житомирського обласного управління лісомисливського господарства, передає УНН.
У порівнянні із минулим роком, ціна на новорічних красунь значно не збільшилась - минулого року за ялинку просили у середньому 35 гривень.
Продати планують 35 тисяч ялинок у 146 пунктах продажу.
"Найбільше новорічних деревець готові запропонувати покупцям в Білокоровицькому та Радомишльському лісгоспах, найдешевшими вони будуть в тому ж таки Білокоровицькому, в Народицькому та в Словечанському лісових господарствах", - повідомляють лісівники.
Нагадаємо, що в минулому році підприємства Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства в передноворічний період реалізували майже 43 тисячі зелених красунь.