Свято наближається: у Житомирі новорічні ялинки можна буде купити за 40 грн

У порівнянні із минулим роком, ціна на новорічних красунь значно не збільшилась - минулого року за ялинку просили у середньому 35 гривень.

Продати планують 35 тисяч ялинок у 146 пунктах продажу.

"Найбільше новорічних деревець готові запропонувати покупцям в Білокоровицькому та Радомишльському лісгоспах, найдешевшими вони будуть в тому ж таки Білокоровицькому, в Народицькому та в Словечанському лісових господарствах", - повідомляють лісівники.

Нагадаємо, що в минулому році підприємства Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства в передноворічний період реалізували майже 43 тисячі зелених красунь.