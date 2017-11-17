Праздник близится: в Житомире новогодние елки можно будет купить за 40 грн

По сравнению с прошлым годом, цена на новогодних красавиц будет значительно не увеличилась - в прошлом году за елку просили в среднем 35 гривен.

Продать планируют 35 тыс. елок в 146 пунктах продажи.

"Больше новогодние деревца готовы предложить покупателям в Белокоровицком и Радомышльском лесхозах, самыми дешевыми они будут в том же Белокоровицком, в Народичском и в Словечанском лесных хозяйствах", - сообщают лесники.

Напомним, что в прошлом году предприятия Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в предновогодний период реализовали почти 43 000 зеленых красавиц.