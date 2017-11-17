Праздник близится: в Житомире новогодние елки можно будет купить за 40 грн
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В среднем по 40 гривен будут продавать лесхозы Житомирщины новогодние елки. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесоохотничьего хозяйства, передает УНН.
По сравнению с прошлым годом, цена на новогодних красавиц будет значительно не увеличилась - в прошлом году за елку просили в среднем 35 гривен.
Продать планируют 35 тыс. елок в 146 пунктах продажи.
"Больше новогодние деревца готовы предложить покупателям в Белокоровицком и Радомышльском лесхозах, самыми дешевыми они будут в том же Белокоровицком, в Народичском и в Словечанском лесных хозяйствах", - сообщают лесники.
Напомним, что в прошлом году предприятия Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в предновогодний период реализовали почти 43 000 зеленых красавиц.