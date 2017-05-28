Свято Героїв відзначили у Львові урочистою ходою
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 травн. УНН. Сьогодні, у Львові відзначають Свято Героїв. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Зранку громадськість поклала квіти до могил Героїв на Личаківському кладовищі. Опісля пройшла хода від пам’ятника Тарасу Шевченку та Степану Бандері.
У ході взяли участь представники ветеранських, волонтерських, патріотичних та молодіжних організацій, учасники АТО, родин Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності та медики Майдану, ліцеїсти Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут та учні загальноосвітніх шкіл Львова, студентська молодь.
Нагадаємо, 27 травня в Києві пройшов 19-й мегамарш вишиванок.