Праздник Героев отметили во Львове шествием

Утром общественность возложила цветы к могилам Героев на Лычаковское кладбище. После прошло шествие к памятникам Тарасу Шевченко и Степану Бандере.

В шествии приняли участие представители ветеранских, волонтерских, патриотических и молодежных организаций, участники АТО, семей Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и медики Майдана, лицеисты Львовского государственного лицея им.Героев Крут и ученики общеобразовательных школ Львова, студенческая молодежь.

Напомним, 27 мая в Киеве прошел 19-й мегамарш вышиванок .