Праздник Героев отметили во Львове шествием
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 мае. УНН. Сегодня во Львове отмечают Праздник Героев. Об этом сообщил в УНН во Львове.
Утром общественность возложила цветы к могилам Героев на Лычаковское кладбище. После прошло шествие к памятникам Тарасу Шевченко и Степану Бандере.
В шествии приняли участие представители ветеранских, волонтерских, патриотических и молодежных организаций, участники АТО, семей Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и медики Майдана, лицеисты Львовского государственного лицея им.Героев Крут и ученики общеобразовательных школ Львова, студенческая молодежь.
Напомним, 27 мая в Киеве прошел 19-й мегамарш вышиванок .