Святкування Нового року у Львові: встановлять святкову ялинку, інше - залежно від епідситуації

"Проведення тих чи інших заходів та публічних подій у період новорічних та різдвяних свят буде залежати від епідеміологічної ситуації та встановлених умов на момент проведення таких подій. Станом на сьогоднішній день, погоджень на проведення заходів у рамках відзначення Нового року та Різдва не надавалось. Принагідно інформуємо вас, що у рамках відзначення новорічних та різдвяних свят у Львові, заплановано встановлення святкової міської ялинки на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької", - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що проведення будь-яких масових заходів на території міста Львова, включаючи новорічні та різдвяні святкові заходи, ярмарки тощо відбуватиметься у суворій відповідності до вимог, визначених обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки i надзвичайних ситуацій Львівської області, міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки i надзвичайних ситуацій міста Львова, вимог, встановлених Головним державним санітарним лікарем України щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні публічних подій.

Нагадаємо, наразі Львів віднесений до "помаранчевої" зони карантинних обмежень.

Також нагадаємо, на ялинку і святкування Нового року у столиці витратять до 30 млн грн.