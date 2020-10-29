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Празднование Нового года во Львове: установят праздничную елку, остальное - в зависимости от эпидситуации

Празднование Нового года во Львове: установят праздничную елку, остальное - в зависимости от эпидситуации

Киев  •  УНН

 • 19593 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во Львове в рамках празднования новогодних и рождественских праздников запланировано установление праздничной городской елки, проведение других мероприятий и публичных событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Проведение тех или иных мероприятий и публичных событий в период новогодних и рождественских праздников будет зависеть от эпидемиологической ситуации и установленных условий на момент проведения таких событий. По состоянию на сегодняшний день, согласования на проведение мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества не предоставлялись. Попутно информируем вас, что в рамках празднования новогодних и рождественских праздников во Львове, запланировано установление праздничной городской елки на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им. С. Крушельницкой", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что проведение любых массовых мероприятий на территории города Львова, включая новогодние и рождественские праздничные мероприятия, ярмарки и т.д. будет происходить в строгом соответствии с требованиями, определенными областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности i чрезвычайных ситуаций Львовской области, городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности i чрезвычайных ситуаций города Львова, требований, установленных Главным государственным санитарным врачом Украины по организации противоэпидемических мероприятий при проведении публичных событий.

Напомним, сейчас Львов отнесен к "оранжевой" зоне карантина.

Также напомним, на елку и празднования Нового года в столице потратят до 30 млн грн.

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