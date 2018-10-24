На державному рівні пропонують відзначати 100-річчя Акту злуки УНР та ЗУНР

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект Постанови 9234 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році, зокрема, щодо святкування 100-річчя Акту злуки УНР та ЗУНР пропонують відзначати на державному рівні, повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.