На державному рівні пропонують відзначати 100-річчя Акту злуки УНР та ЗУНР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект Постанови 9234 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році, зокрема, щодо святкування 100-річчя Акту злуки УНР та ЗУНР пропонують відзначати на державному рівні, повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.
Так, проектом постанови пропонується на державному рівні відзначати 100 років з дня проголошення у селі Ясіні на Закарпатті Гуцульської Республіки (08.01.1919), а також 100 років з дня ухвали Всенародними зборами у місті Хусті рішення про приєднання Закарпаття до Української Народної Республіки (21.01.1919).
Крім того, пропонується відзначати на державному рівні 100 років з дня проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (22.01.1919).
А також, 100 років від початку походу об'єднаних армій УНР і ЗУНР на Київ та Одесу (11.08.1919).
Нагадаємо, у 2019 році в рамках святкування 100-річчя акту злуки УНР та ЗУНР в Україні відбудеться Всеукраїнська естафета Єднання.