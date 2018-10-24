На государственном уровне предлагают отмечать 100-летие Акта воссоединения УНР и ЗУНР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован проект Постановления 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в частности, относительно празднования 100-летия Акта воссоединения УНР и ЗУНР предлагают отмечать на государственном уровне, сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Так, проектом постановления предлагается на государственном уровне отмечать 100 лет со дня провозглашения в селе Ясиня на Закарпатье Гуцульской Республики (08.01.1919), а также 100 лет со дня постановления Всенародным собранием в городе Хусте решение о присоединении Закарпатья к Украинской Народной Республики (21.01. 1919).
Кроме того, предлагается отмечать на государственном уровне 100 лет со дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (22.01.1919).
А также, 100 лет от начала похода объединенных армий УНР и ЗУНР на Киев и Одессу (11.08.1919).
Напомним, в 2019 году в рамках празднования 100-летия акта воссоединения УНР и ЗУНР в Украине состоится Всеукраинская эстафета Единения.